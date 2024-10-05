ليفربول يُعزز صدارة البريميرليج بالفوز على كريستال بالاس

ياسر رشاد - القاهرة - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الفوز على نظيره كريستال بالاس بهدف نظيف، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم 2024/2025.

جاء هدف المباراة الوحيد من خلال اللاعب دييجو جوتا في الدقيقة التاسعة من عمر الشوط الأول من اللقاء، والذي استضافه ملعب "سيلهيرست بارك" في مباراته رقم 100 في جميع المسابقات مع الريدز.

ودخل ليفربول مواجهة كريستال بالاس بضغط كبير وشرس، حيث استفاد من هذه البداية ليُسجل هدف الفوز خلال هذه المباراة.

وكاد إسمايلا سار أن يسجل هدف التعادل بعد تصويبة من داخل منطقة الجزاء لصالح كريستال بالاس لكن تصدى لها حارس المرمى ببراعة.

ونجح ليفربول بفضل هذا الفوز في استمراره على صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة، بينما يأتي كريستال بالاس في المركز الـ 18 بـ 3 نقاط.