محمد صلاح أساسياً.. كريستال بالاس 0 - 1 ليفربول .. الدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

عزز فريق ليفربول من صدارته للنسخة الجارية من الدوري الإنجليزي 2024/2025 بالفوز بهدف نظيف على مستضيفه كريستال بالاس خلال المباراة التي جمعتهما ظهر اليوم السبت ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي.

وسجل اللاعب جوتا هدف اللقاء الوحيد بعد مرور 9 دقائق من عمر الشوط الأول.

الفوز رفع رصيد فريق ليفربول إلى النقطة 18 في صدارة الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي وأرسنال صاحبا المركزين الثاني والثالث والمتبقي لهما مباراة الجولة السابعة.

ملخص بأبرز أحداث مباراة ليفربول و كريستال بالاس crystal palace vs liverpool:



بدأ الشوط الأول من المباراة بخطورة من كريستال بالاس أسفرت عن هدف في الدقيقة الأولى ولكن ألغاه الحكم بداعِ التسلل.

ودخل لاعبو ليفربول خلال الدقائق التالية لأجواء المباراة وسيطر على الكرة وأصبح فريق كريستال بالاس يعتمد على المرتدات.

هذا حتى جاءت الدقيقة 9 حين وصلت كرة بينية من يسار الملعب إلى لاعب ليفربول جوتا الذي سددها في الشباك متقدمًا لفريقه.

وواصل فريق ليفربول الضغط والسيطرة على الكرة فأرسل اللاعب أرنولد كرة عرضية أبعدها دفاع كريستال بالاس بالدقيقة 12 ثم نفذّ تسيميكاس ركلة ركنية في الدقيقة التالية تصدى لها الدفاع.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 15 لعلاج لاعب كريستال بالاس دانييل مونيوث.

ولم يستطع اللاعب الكولومبي إكمال المباراة متأثرًا بإصابته ليتم استبداله بزميله ناثانيل كلاين.

وأرسل لاعب ليفربول تسيميكاس كرة عرضية جديدة في الدقيقة 17 داخل منطقة جزاء كريستال بالاس ولكن تصدى لها الدفاع.

وتصدى الدفاع مجددًا في الدقيقة 22 لهجمة مرتدة قادها لاعب ليفربول جاكبو.

وواصل فريق ليفربول الضغط ولكن دون أي خطورة فعلية على مرمى كريستال بالاس وسط تمركز جيد للدفاع.

وسدد لاعب ليفربول أرنولد بالدقيقة 29 كرة قوية تصدى لها حارس المرمى.

وأبعد دفاع كريستال بالاس في الدقيقة 35 كرة عرضية أرسلها لاعب ليفربول جوتا.

وحصل ليفربول في الدقيقة 40 على ركلة ركنية نُفذت داخل منطقة جزاء كريستال بالاس ولكن رأسية فان دايك مرت أعلى المرمى.

وسدد لاعب ليفربول تسيميكاس كرة قوية في الدقيقة 42 ارتطمت في دفاع كريستال بالاس.

وكاد يُباغت كريستال بالاس ليفربول بآخر هجمة بالشوط الأول ولكن تصدى حارس مرمى الريدز أليسون بيكر لتسديدة اللاعب نيكيتاه من داخل منطقة الجزاء على مرتين.