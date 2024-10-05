الدوري الإنجليزي.. جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يشهد اليوم السبت 5 أكتوبر، العديد من المواجهات القوية في البطولات الـ5 الكبرى، بجانب الدوري السعودي.

ويلاقي ليفربول نظيره كريستال بالاس في افتتاح الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يواجه ريال مدريد منافسه فياريال.

جدول مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

الدوري الإنجليزي

ليفربول ضد كريستال - 2.30 ظهرا - beIN Sports 1

أرسنال ضد ساوثهامبتون - 5 مساء - beIN Sports 2

برينتفورد ضد ولفرهامبتون - 5 مساء - beIN Sports Xtra 1

ليستر ضد بورنموث - 5 مساء - beIN Sports Xtra 3

مانشستر سيتي ضد فولهام - 5 مساء - beIN Sports 1

وست هام ضد إيبسويتش تاون - 5 مساء - beIN Sports Xtra 2

إيفرتون ضد نيوكاسل - 7.30 مساء - beIN Sports 1

إسبانيول ضد ريال مايوركا - 3 عصرا - beIN Sports 3

خيتافي ضد أوساسونا - 5.15 مساء - beIN Sports 3

سيلتا فيجو ضد لاس بالماس - 7 مساء - beIN Sports 2

بلد الوليد ضد فاييكانو - 7.30 مساء - beIN Sports 3

ريال مدريد ضد فياريال - 10 مساء - beIN Sports 1

أودينيزي ضد ليتشي - 4 عصرا - Starz Play App

أتالانتا ضد جنوى - 7 مساء - Starz Play App

إنتر ميلان ضد تورينو - 9.45 مساء - Starz Play App

الدوري الألماني

دورتموند ضد فيردر - 4.30 مساء - beIN Sports 8

بوخوم ضد فولفسبورج - 4.30 مساء - TOD

ليفركوزن ضد هولشتاين - 4.30 مساء - beIN Sports 5

الدوري الفرنسي

سانت إيتيان ضد أوسير - 6 مساء - beIN Sports 4

ليل ضد تولوز - 8 مساء - beIN Sports 8

ستاد رين ضد موناكو - 10 مساء - beIN Sports 4

الدوري السعودي

النصر ضد العروبة - 6.15 مساء - SSC Sport EXTRA HD 1

التعاون ضد الفتح - 6.25 مساء - SSC

الأهلي ضد الهلال - 9 مساء - SSC Sport HD 1