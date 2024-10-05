اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليـوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

دبا الحصن - الجزيرة 17:10

النصر - عجمان 17:10

كلباء - البطائح 19:45

الوصل - خورفكان 19:45

- فياريال 23:00

الدوري السعودي

النصر - العروبة 19:15

التعاون - الفتح 19:25

الأهلي - الهلال 22:00

كريستال بالاس - 15:30

مانشستر سيتي - فولهام 18:00

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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