الامارات | مباريات اليـوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليـوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
دبا الحصن - الجزيرة 17:10
النصر - عجمان 17:10
كلباء - البطائح 19:45
الوصل - خورفكان 19:45
ريال مدريد - فياريال 23:00
الدوري السعودي
النصر - العروبة 19:15
التعاون - الفتح 19:25
الأهلي - الهلال 22:00
كريستال بالاس - ليفربول 15:30
مانشستر سيتي - فولهام 18:00
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