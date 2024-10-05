أتلتيكو مدريد يطرد شخصين تورطا في أعمال شغب الديربي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادي أتلتيكو مدريد بالتعاون مع الشرطة، عن تحديد هوية شخصين آخرين تورطا في أعمال الشغب التي وقعت خلال مباراة الديربي ضد ريال مدريد الأحد الماضي، واللذين كانا ملثمين.

بيان نادي أتلتيكو مدريد ..

وأكد النادي في بيان رسمي أن الشخصين سيتم طردهما بشكل دائم من النادي، كما حدث مع الشخص الذي تم تحديد هويته في ليلة المباراة.

وجاء في البيان: "تمكنت مديرية الأمن بالتعاون مع الشرطة من تحديد هوية شخصين آخرين تورطا في الأحداث التي وقعت في مباراة الديربي".

وأضاف النادي الإسباني أن الجهود مستمرة لتحديد المتورطين الآخرين، مشيراً إلى أن كل من يتم تحديد هويته سيتعرض للطرد الدائم من النادي.