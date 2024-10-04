موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري للسيدات والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

يحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على الزمالك، في الرابعة عصر اليوم الجمعة، على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر الأبيض، ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري للسيدات 2024-2025.

وتشهد النسخة الحالية من مسابقة الدوري المصري للسيدات، مشاركة 19 فريقا للمرة الأولى في تاريخ المسابقة، والظهور الأول لقطبي الكرة المصرية، بعد قرار الاتحاد الأفريقي بإلزام الأندية بتكوين فريق نسائي للحصول على الرخصة.

وكشفت شيرين العياط مدير القطاع الإداري لكرة القدم النسائية بنادي الزمالك، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، حصول قنوات أون تايم سبورتس على حقوق بث مباراة القمة النسائية، لكن لم يعلن حتى الآن عما إذا كانت ستبث بشكل مباشر أو مسجلة.

وقال إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام ورئيس لجنة التطوير، لمصراوي، إن شاهندة المغربي ستدير مباراة الأهلي والزمالك، ويعاونها يارا عاطف ونهلة علي.

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