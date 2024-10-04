إبراهيم نور الدين يكشف لمصراوي حكام مباراة الأهلي والزمالك للسيدات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد

كشف إبراهيم نور الدين المدير الفني للجنة الحكام ورئيس لجنة التطوير، طاقم التحكيم المكلف بإدارة مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري للسيدات.

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي بنظيره الزمالك، في الرابعة عصر غدا الجمعة، على ملعب الأخير، ضمن منافسات الجولة الأولى من المسابقة.

وقال إبراهيم نور الدين، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "شاهندة المغربي ستكون حكما للساحة في مباراة الأهلي والزمالك، ويعاونها يارا عاطف ونهلة علي".

ويراقب إبراهيم نور الدين المباراة تحكيميا، في الظهور الأول لقطبي الكرة المصرية بالمسابقة.

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