دينا الرفاعي تكشف لمصراوي حقيقة أزمة مباراة الأهلي والزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-محمد جلال:

كشفت دينا الرفاعي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم والمشرف على ملف الكرة النسائية، حقيقة وجود أزمة بشأن مباراة الأهلي والزمالك في الجولة الأولى من مسابقة الدوري المصري للسيدات.

وقالت دينا الرفاعي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "لا توجد أي أزمات تواجه ملعب مباراة الأهلي والزمالك، والمباراة ستقام في موعدها المحدد له غدًا الجمعة في الرابعة عصرًا".

وأضافت: "شاهندة المغربي هي من ستتولى إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك".

وكان الزمالك طلب إقامة المباراة على ملعب نجيل صناعي، لكن اتحاد الكرة رفض الأمر وطلب إقامتها على ملعب نجيل طبيعي (ملعب عبداللطيف أبو رجيلة)، وانتهى الأمر بإقامة اللقاء في موعده على الملعب الأخير.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم النسائية بالنادي الأهلي ضيفا على الزمالك، في الرابعة عصر غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري المصري، في المشاركة الأولى للثنائي.

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