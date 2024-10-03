شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لتحقيق 3 مكاسب فى ختام كأس العالم لكرة اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يسعى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لتحقيق 3 مكاسب فى لقاء تحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " بالعاصمة الإدارية الجديدة الليلة أمام برشلونة فى المواجهة المحدد لها الخامسة مساء .

و نرصد أبرز مكاسب الأهلى حال تحقيق البرونزية كالتالى :

تكرار إنجاز الوقوف على منصة التتويج العالمية فى2007

يسعى فريق الأهلى إلى تكرار إنجاز الوقوف على منصة التتويج العالمية مثل 2007 التى شهدت حصد الفريق الأحمر للمركز الثانى .

دفعة معنوية قبل بطولة أفريقيا بالمغرب

كما يسعى فريق الأهلى إلى الحصول على دفعة معنوية من حصد البرونزية قبل خوض منافسات بطولة أفريقيا بالمغرب أكتوبر الجارى .

رد الإعتبار أمام الفريق الإسبانى

يطمح فريق الأهلى فى رد الإعتبار أمام برشلونة فى ظل الخسارة بنتيجة 31-23 فى ثان لقاءات دور المجموعات بالبطولة ، حيث قام الجهاز الفنى بدراسة أخطاء المباراة من أجل تداركها فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث .