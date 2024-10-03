شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يسعى لتحقيق 3 مكاسب فى ختام كأس العالم لكرة اليد الليلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالخميس، 03 أكتوبر 2024 12:50 م
يسعى فريق كرة اليد بالنادى الأهلى لتحقيق 3 مكاسب فى لقاء تحديد صاحب برونزية كأس العالم للأندية " سوبر جلوب " بالعاصمة الإدارية الجديدة الليلة أمام برشلونة فى المواجهة المحدد لها الخامسة مساء .
و نرصد أبرز مكاسب الأهلى حال تحقيق البرونزية كالتالى :
تكرار إنجاز الوقوف على منصة التتويج العالمية فى2007
يسعى فريق الأهلى إلى تكرار إنجاز الوقوف على منصة التتويج العالمية مثل 2007 التى شهدت حصد الفريق الأحمر للمركز الثانى .
دفعة معنوية قبل بطولة أفريقيا بالمغرب
كما يسعى فريق الأهلى إلى الحصول على دفعة معنوية من حصد البرونزية قبل خوض منافسات بطولة أفريقيا بالمغرب أكتوبر الجارى .
رد الإعتبار أمام الفريق الإسبانى
يطمح فريق الأهلى فى رد الإعتبار أمام برشلونة فى ظل الخسارة بنتيجة 31-23 فى ثان لقاءات دور المجموعات بالبطولة ، حيث قام الجهاز الفنى بدراسة أخطاء المباراة من أجل تداركها فى لقاء تحديد صاحب المركز الثالث .
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