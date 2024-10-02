فليك : نستحق الفوز الكبير على يونج بويز

ياسر رشاد - القاهرة - أكد الألماني هانز فليك المدير الفني لفريق برشلونة ان لاعبي الفريق الكاتالوني يستحقون الفوز الكبير الذي حققه مساء الثلاثاء على فريق يونج بويز السويسري بخمسة اهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على الملعب الاوليمبي ببرشلونة.

وكان برشلونة قد حقق فوزا كبيرا على يونج بويز بخمسة اهداف تناوب على تسجيلها كل من روبرت ليفاندوفيسكي هدفين و ايناجو مارتينيز و رافينيا و مدافع يونج بويز هيرنانديز في مرماه .

وعقب المباراة علق الألماني هانز فليك على المباراة قائلا : بدأنا المباراة بشكل غير صحيح فلم يكن هجومنا شرسا بالشكل المناسب ويجب أن نكون أقوى في بداية المباريات لكن بمرور الوقت نجح مهاجمينا في الوصول لمرضى يونج بويز بالشكل المطلوب وسيطرنا تماما على المباراة وسجلنا خمسة اهداف يستحق عليها لاعبي برشلونة كل التحية .

ورغم اختيار البرازيلي رافينيا كنجم للمباراة الا ان هانز فليك يرفض اختيار لاعب واحد كنجم للمباراة وقال : لا شك أن رافينيا ظهر بمستوى ممتاز لكنه لم يكن ليظهر بهذا المستوى لولا مستوى باقي كلاعبينا كانوا على أعلى مستوى .

وكشف هانز فليك ان لاعبي برشلونة يستحقون مكافأة عقب ادائهم المتميز في المباراة مؤكدا ان الجهاز الفني قرر ان يحصل الاعبين على إجازة تامة لمدة ٤٨ ساعة وهي مكافأة مناسبة للاعبينا .