موعد مباراة الأهلي مع برشلونة بسوبر جلوب لليد والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

يستعد فريق كرة اليد بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره برشلونة ضمن منافسات اليوم الثالث لبطولة العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

وتُقام المباراة عند الثامنة من مساء اليوم الأحد على صالة العاصمة الإدارية الجديدة؛ إذ من المقرر أن تُنقل المباراة على قناة أون تايم سبورتس 1.

ويقع الأهلي على رأس المجموعة الثانية بالبطولة التي تضم برشلونة الإسباني بطل أوروبا وسيدني الأسترالي.

واستهل فريق الأهلي مشواره بالفوز على سيدني الأسترالي بنتيجة 49-15 باليوم الأول للبطولة، كما فاز برشلونة على الفريق ذاته بنتيجة (53-23) في اليوم الثاني.

وتقام البطولة بنظام الدور الواحد بمنافسات الدور التمهيدي؛ إذ يتأهل متصدر كل مجموعة بجانب صاحب أفضل مركز الثاني بالمجموعات الثلاث إلى دور نصف النهائي.

وتستضيف مصر البطولة خلال الفترة من 27 سبتمبر الجاري وحتى 3 أكتوبر المقبل.

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