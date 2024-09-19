دوري أبطال أوروبا: بولونيا يحقق نقطته الأولى بعد غياب 60 عاما وسبارتا براغ يسحق سالزبورغ

الرياص - اسماء السيد - بولونيا : حقق بولونيا أول نقطة في مشاركته الأولى منذ 60 عاما في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، وذلك بتعادله السلبي مع ضيفه شاختار دانييتسك الأوكراني الأربعاء في الجولة الأولى.

وفرّط الفريق الضيف في الفوز بإهداره ركلة جزاء عبر جورجي سوداكوف في الدقيقة الرابعة.

ويلعب بولونيا من المستوى الرابع مبارياته في النظام الجديد من البطولة، مع بوروسيا دورتموند الألماني، ليفربول الإنكليزي، بنفيكا البرتغالي، ليل الفرنسي، سبورتنغ البرتغالي، موناكو الفرنسي وأستون فيلا الإنكليزي.

وكانت مشاركة بولونيا السابقة في موسم 1964 1965 ضمن كأس الأندية البطلة حيث خرج على يد أندرلخت البلجيكي من الدور الأول.

ولم يُقدّم الفريقان الكثير خاصة في الشوط الأول ولو أن أصحاب الأرض حاولوا أكثر لكن من دون فاعلية.

وكانت فرص بولونيا في الخروج بالنقاط الثلاث في الشوط الثاني أكبر مع محاولات أكثر، إلا أنها لم تكن بتلك الخطورة أيضا باستثناء فرصة الأرجنتيني سانتياغو كاسترو القريبة من القائم الأيمن (61).

ولم يتمكّن بولونيا من تحقيق فوزه الأول هذا الموسم حيث تعادل ثلاث مرات وخسر مرة في الدوري منذ انطلاق الموسم.

ويحتل الفريق المركز السابع عشر بثلاث نقاط بفارق نقطة واحدة عن كومو الصاعد والمهدد بالهبوط.

في المقابل، يلعب شاختار مع بايرن ميونيخ الألماني، دورتموند، أتالانتا الإيطالي، أرسنال الإنكليزي، يونغ بويز السويسري، أيندهوفن الهولندي وبريست الفرنسي.

ويفتقد شاختار إلى عامل الأرض حيث يلعب مبارياته في ألمانيا.

وفي مباراة ثانية، مُني سالزبورغ النمسوي بخسارة فادحة أمام مضيفه سبارتا براغ التشيكي بثلاثية نظيفة.

تناوب كل من الفنلندي كان كايرينين (2)، النيجيري فيكتور أولاتونجي (42) والألباني كازيم لاتشي (58) على تسجيل الأهداف.

وهذا الفوز الأول الذي يحقق الفريق التشيكي الغائب عن المسابقة منذ موسم 2005 2006 حين خرج من دور المجموعات.

يلعب هذا الموسم مع إنتر الإيطالي، مانشستر سيتي الإنكليزي، أتلتيكو مدريد الإسباني، باير ليفركوزن الألماني، النجم الأحمر الصربي، فينورد الهولندي، بريست وشتوتغارت الألماني.