شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يضم ثنائى سيراميكا خالد صبحى وأحمد القرموطى والان مع تفاصيل الخبر

أتم مجلس إدارة النادي المصري اتفاقه مع ثنائي سيراميكا، خالد صبحي وأحمد القرموطي، على الانتقال إلى الفريق البورسعيدي خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وذلك لدعم مركزي المدافع والجناح الأيمن بالفريق، ووقع اللاعبان على عقود انتقالهما للمصري.

وكان علي ماهر، المدير الفني للمصري، قد طلب تدعيم مركز "المساك" في خط الظهر، وكذلك الجناح الأيمن لدعم هجوم الفريق.

ونجح المصري في ضم 5 لاعبين وهم، محمود حمدي، خالد الغندور، كريم بامبو، محمد مخلوف، ومحمد هاشم.

بينما رحل عن الفريق البورسعيدي 10 لاعبين وهم، أسامة عبد المطلب بعد فسخ التعاقد بالتراضي، أحمد شدا والذي انتقل إلى المصرية للاتصالات، عمرو موسى بعد انهاء التعاقد، التونسي معتز زدام بعد انتهاء إعارته من الترجي دون تجديدها، محمد طارق بعد إنهاء إعارته قبل استكمالها، أحمد ياسر سالم بعد فسخ التعاقد بالتراضي، النيجيري إيزي إيميكا بعد انتهاء التعاقد وعدم التجديد، حسام جريشة والذي انتقل إلى غزل المحلة، الجزائري غيلاس قناوي والذي انتقل إلى اتحاد العاصمة الجزائري، وإسلام عطية بعد الانضمام لسموحة.

ويستعد المصري لمباراته بذهاب الدور التمهيدي الثاني من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بمضيفه فريق الهلال الليبي والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ملعب شهداء بنينا بمدينة بنغازي الليبية.