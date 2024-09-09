الامارات | النصر يعلن جاهزية فرق النادي لانطلاق بطولات الموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية اجتماعا بقاعة الاجتماعات الرئيسية في صالة راشد بن حمدان بنادي النصر، أكد خلاله على جاهزية جميع الفرق الرياضية بالنادي لانطلاق منافسات بطولات الموسم الجديد لكل الألعاب، كما تمنوا التوفيق لجميع الفرق وحصد البطولات والميداليات الذهبية ورفع شعار النصر فوق منصات التتويج في كل البطولات الفردية والجماعية.

حضر الاجتماع رئيس مجلس الإدارة عبد الرزاق السيد الهاشمي، ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد الباسط علي عبد الرحم، والسادة سالم محمد بن علي، فيصل حسين الطواش، محمد مطر الجميري، أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى فريد القيواني، المدير التنفيذي للشركة.