شكرا لقرائتكم خبر عن تراخيص مرافق الضيافة السياحية تسجل نموًا بنسبة 89% بنهاية 2024 والان نبدء بالتفاصيل

أخبار متعلقة بالتفاصيل.. اكتشاف مناخي يوضح ملامح البيئة القديمة في أراضي المملكة إحباط تهريب 511 كيلوجرامًا من المخدرات في منطقة جازان

طفرة كبيرة

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة السياحة، أن عدد التراخيص لمرافق الضيافة السياحية بلغت 4425 مرفقًا سياحيًا مرخصًا بنسبة نمو بلغت 89% لعام 2024م في مختلف مناطق المملكة.وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة السياحة محمد الرساسمة، أن النمو المتزايد في أعداد التراخيص الصادرة لمرافق الضيافة السياحية، يأتي نتيجة الجهود الكبيرة التي تبذلها الوزارة لتمكين المشغلين والمستثمرين في قطاع الضيافة من الحصول على ترخيص الوزارة اللازم للتشغيل.يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان الارتقاء بالخدمات المقدمة، من مرافق الضيافة للسياح القادمين من الداخل والخارج، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع السياحي في المملكة، والنمو المتزايد في أعداد السياح الدوليين والمحليين.وأشار إلى أن هذه الجهود تأتي في إطار حملة "ضيوفنا أولوية"؛ التي تهدف إلى تعزيز التزام مرافق الضيافة بمعايير التراخيص والتصنيف، وضمان امتثالها للاشتراطات والمتطلبات التي حددها نظام السياحة ولوائحه.