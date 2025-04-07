شكرا لقرائتكم خبر عن كيفية تقدير الاستحقاق الفعلي لدعم حساب المواطن.. 3 حالات تتحكم بالمبلغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - في حال كان الدخل الشهري أقل من حد الإعفاء من التناقص، يكون الاستحقاق الفعلي هو مقدار الدعم الكامل.

في حال تجاوز الدخل الشهري حد الإعفاء من التناقص، يتناقص الاستحقاق الفعلي من مقدار الدعم الكامل بحسب معدل التناقص المبين في معادلة الاستحقاق الفعلي لحساب المواطن.

في حال تجاوز الدخل الشهري حد الإعفاء من التناقص وتناقص الاستحقاق الفعلي إلى مستويات أدنى من صفر حسب معدل التناقص، لا يستحق المتقدم الدعم.

عقوبة التحايل للحصول على دعم حساب المواطن

أكد حساب المواطن، أن كل من قدم معلومات مضللة أو عقود وهمية بهدف الحصول على الدعم من برنامج حساب المواطن بطرق غير مشروعة، سيطبق بحقه المادة 20.

وتتضمن المادة 20، إيقاف الدعم عن المستفيد الأساسي وحرمانه منه لمدة لا تزيد على (سنتين)، أو استرداد الدعم الذي حصل عليه بغير وجه حق وفقًا للإجراءات النظامية اللازمة لذلك؛ أو اتخاذهما معًا.

وذكر أن العقوبة تطبق في حالة، إذا قُدمت معلومات أو مستندات أو بيانات جوهرية مضللة، بالإضافة إلى إخفاء أي معلومة جوهرية يجب الإفصاح عنها بموجب أحكام الضوابط.

الاعتراض على عدم الأهلية في حساب المواطن

أكد برنامج حساب المواطن، استمرار استقبال طلبات الاعتراض للمسجلين غير المؤهلين للاستفادة من البرنامج، حيث يستقبل البرنامج طلبات الاعتراض عبر البوابة الإلكترونية على الــــرابـــــط.

وأوضح البرنامج، أنه يتاح للمُسجِل التقدم بطلب اعتراض على قرار عدم الأهلية خلال مدة 3 أشهر من بعد صدور نتيجة الأهلية من خلال البوابة الإلكترونية للبرنامج.

كما يمكنه متابعة حالة الاعتراض من خلال البوابة الإلكترونية والرسائل النصية على جواله والبريد الإلكتروني، حيث ستصله رسالة بنتيجة الاعتراض على الجوال والبريد.