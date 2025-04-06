أمانة جدة تنظم حفل معايدة لمنسوبيها

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وتضمّن الحفل فقرات فنية قدمتها فرقة شعبية في البهو الرئيسي لمبنى الأمانة، عكست الموروث الثقافي كما شهدت الفعالية تفاعلاً من الموظفين وتبادلاً للتهاني بمناسبة العيد في إطار اجتماعي خفيف، بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية.
يأتي ذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي تنظمها أمانة جدة بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية تدعم التواصل بين منسوبيها.
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