شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تنظم حفل معايدة لمنسوبيها ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفل منسوبو أمانة محافظة جدة صباح الأحد بعيد الفطر المبارك في أجواء غلبت عليها البهجة وروح الألفة، بمشاركة معالي أمين جدة صالح بن علي التركي.

وتضمّن الحفل فقرات فنية قدمتها فرقة شعبية في البهو الرئيسي لمبنى الأمانة، عكست الموروث الثقافي كما شهدت الفعالية تفاعلاً من الموظفين وتبادلاً للتهاني بمناسبة العيد في إطار اجتماعي خفيف، بعيدًا عن أجواء العمل الرسمية.

يأتي ذلك ضمن البرامج الاجتماعية التي تنظمها أمانة جدة بما يسهم في خلق بيئة عمل إيجابية تدعم التواصل بين منسوبيها.