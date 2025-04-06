السعودية | تزامنا مع موسم الحج.. السعودية تحظر التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة منها مصر

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلنت المملكة العربية السعودية، إصدار عدد من الضوابط والقيود الجديدة الخاصة بإصدار التأشيرات قصيرة الأجل لمواطني 14 دولة منها مصر، اعتبارا من يوم 13 أبريل الجاري 2025، بحسب منشور متداول صادر عن السلطات .

وبحسب المنشور، أعلنت المملكة حظر ووقف تأشيرات زيارة العمل سواء دخول واحد أو دخول متعدد، والتأشيرات السياحية الإلكترونية وتأشيرات الزيارة العائلية بدءا من هذا التاريخ، تزامنا مع موسم الحج 2025.

وشمل قرار وقف تأشيرات زيارة العمل والتأشيرات السياحية الإلكترونية وتأشيرات الزيارة العائلية، 14 دولة منها مصر، بالإضافة إلى باكستان واليمن والهند وتونس والمغرب والأردن ونيجيريا والجزائر وإندونيسيا والعراق والسودان وبنجلاديش وليبيا.

وذكر المنشور أنه يسمح لحاملي التأشيرات السعودية السارية مثل تأشيرات العمل أو السياحة بالسفر إلى أراضي المملكة العربية السعودية حتى تاريخ الـ 12 من شهر أبريل الجاري، حيث سيتم تنفيذ الضوابط الجديدة بداية من اليوم التالي 13 من شهر أبريل الجاري.

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