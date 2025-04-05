شكرا لقرائتكم خبر عن مُسيرة اكتشفت موقعهم.. العثور على عائلة مفقودة في صحراء حلبان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عثر فريق إنجاد للبحث والانقاذ التطوعي على عائلة مفقودة في منطقة صحراوية مقطوعة في صحراء حلبان بالرياض، بعد ورود بلاغات عن فقدانها.

وعاشت العائلة لحظات صعبة حيث اضطروا إلى شرب ماء تبريد السيارة وتناول أوراق الشجر بعد أن وجدوا أنفسهم في قلب الصحراء، وفق "العربية". مهمة إنقاذ ناجحة تحرك عدد من أعضاء الفريق بعد ورود بلاغ عن العائلة المفقودة، وبدأ الفريق مهمة البحث عن العائلة من خليات التقنيات الحديثة وطائرة درون، فيما تم تحديد موقع العائلة بصحة جيدة على بعد 50 كيلومترا غرب قيران.

وأظهر مقطع فيديو مرئي استعانة فريق البحث بطائرة "درون" إضافة الى فرق المتطوعين الأرضية للبحث عن العائلة قبل العثور عليها في حالة يرثى لها.

