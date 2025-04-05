شكرا لمتابعة خبر عن امرأة تحذر الرجال من 4 أنواع من النساء.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أثارت امرأة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن نشرت مقطع فيديو تحذر فيه الرجال من أربع أنواع من النساء .

وقالت خلال مقطع فيديو: “ابتعد عن الكذّابة، النرجسية، الشكاكة، وطويلة اللسان.. الحياة معهن لا تُطاق.”

ولاقى المقطع تفاعلًا كبيرًا، بين رواد مواقع التواصل حيث علق أحدهم قائلاً: جميع العينات من النساء يمكن تربيتها على يد الزوج المدرك لحقيقة النساء، يربيها ويعلمها الصح من الخطأ .