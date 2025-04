شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في السعودية.. أمطار متباينة الشدة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

أمطار على حائل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل.شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه اليوم من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.