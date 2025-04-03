شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في السعودية.. أمطار متباينة الشدة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل.
شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)
أمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من #المنطقة_الشرقية ليلة الخميس/الجمعة، تستمر حتى الساعة 2 من صباح #الجمعة.#اليوم | #طقس_السعودية— صحيفة اليوم (@alyaum) April 3, 2025
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