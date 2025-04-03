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الطقس في السعودية.. أمطار متباينة الشدة على منطقة حائل

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واس - حائل 0 تبليغ

الطقس في السعودية.. أمطار متباينة الشدة على منطقة حائل

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس في .. أمطار متباينة الشدة على منطقة حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - هطلت مساء اليوم, أمطار من خفيفة إلى متوسطة على منطقة حائل.
شملت مدينة حائل وبعض المحافظات، ولا تزال الفرصة مهيأةً لهطول الأمطار. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)

أمطار على حائل

كان المركز الوطني للأرصاد، نبَّه اليوم من هطول أمطار على منطقة حائل مصحوبة برياح شديدة السرعة وجريان للسيول وصواعق رعدية وتساقط البرد، تشمل المناطق المفتوحة والطرق السريعة ‏تؤدي إلى تدنٍ في ‏مدى ‏الرؤية الأفقية.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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