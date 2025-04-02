شكرا لمتابعة خبر عن المملكة تدين بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي المسجد الأقصى المبارك بحماية من شرطة الاحتلال، وإخراج المصلين منه، وإعادة بنائه لاستمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المسجد الأقصى.

كما أعلنت الوزارة عن إدانة المملكة لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لعيادة تابعة لشركة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، واستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي للمنظمات الأممية والإغاثية والعاملين فيها مُحمّل إذْن هذه الاعتداءات الإسرائيلية المُستمرة، بما في ذلك الاعتداءات الدولية والقانونية الدولية، يؤكد رفضها القاطع لكل ما من شأنه المساس بالوضع التاريخي والقانوني للقدس ومقدساتها.

ويؤكد على ضرورة حماية منظمات الأمم المتحدة والعاملين فيها، مهيبة بالمجتمع الدولي ضرورة وضع حد لآلة الحرب الإسرائيلية التي لا تراعي أي قيم إنسانية ولا قوانين أو أعراف دولية، ومحاسبة إسرائيل الإسرائيلية على احتمالاتها كافة، مجددة تحذيرها من أن فشل المجتمع الدولي في ردع مثل هذه الاعتداءات الخطيرة والمستمرة سيضائل من فرص تحقيق السلام المنشود، ويسهم في تراجع مصداقية وشرعية قواعد القانون الدولي وينعكس سلبًا على الأمن والاستقرار الإقليمي.