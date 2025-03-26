شكرا لقرائتكم خبر عن الكشافة السعودية تواصل تقديم الخدمات التطوعية لضيوف الرحمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تواصل جمعية الكشافة العربية السعودية تنفيذ برامجها الخدمية لضيوف الرحمن، من خلال مشاركة وحداتها الكشفية في الميدان لتقديم الدعم والإرشاد للزوار والمعتمرين، ضمن خطتها السنوية لخدمة المجتمع، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الحج والعمرة.

ويؤدي أفراد الكشافة مهام متنوعة تشمل إرشاد التائهين إلى مواقع إقامتهم، ومساعدة كبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، والتواصل مع ذوي المعتمرين التائهين باستخدام الهواتف المحمولة، إضافة إلى تقديم خدمات الترجمة الفورية باستخدام التطبيقات الذكية، بما يسهم في تسهيل تنقلات المعتمرين وتوفير بيئة آمنة وميسّرة لأداء المناسك.

انتماء وطني

أكد عدد من القادة الكشفيين أن هذه الجهود تأتي ضمن برامج الخدمة العامة التي تنفذها الجمعية بشكل سنوي، بهدف تنمية روح المسؤولية وتعزيز ثقافة التطوع والانتماء الوطني لدى المشاركين من الفتية والشباب، عبر إتاحة الفرصة لهم للمساهمة الفاعلة في خدمة الوطن والمجتمع.

كما أشاروا إلى أن البرنامج التدريبي المسبق الذي يخضع له المشاركون يضمن جاهزيتهم الميدانية وقدرتهم على التعامل مع مختلف المواقف، بما يتوافق مع توجيهات وزارة التعليم والجهات المختصة في تأهيل الكشافة لخدمة الزوار والمعتمرين.



وقد حظيت مبادرات الكشافة بإشادة واسعة من قبل الزوار والمعتمرين من مختلف الجنسيات، الذين عبروا عن تقديرهم لحسن الاستقبال وسرعة الاستجابة، مما يعكس الصورة المشرفة للشباب السعودي ويبرز دورهم الريادي في ميادين العمل التطوعي والإنساني.