شكرا لقرائتكم خبر عن في اتصال بولي العهد.. ستارمر يشيد بدور المملكة في استضافة الحوار الأمريكي الروسي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، اتصالًا هاتفيًا الليلة، من رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر.

وأشاد رئيس الوزراء البريطاني خلال الاتصال بدور المملكة المهم في استضافة الحوار الأمريكي الروسي.

كما جرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعياتها الأمنية والسياسية.

وتناول الاتصال استعراض الجهود المبذولة لحل الأزمة الأوكرانية.

كما استعرض سمو ولي العهد ورئيس الوزراء البريطاني عددا من مجالات التعاون القائم بين البلدين وسبل تطويره.