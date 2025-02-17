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شكرا لقرائتكم خبر عن رابط وشروط التسجيل في معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أطلقت أكاديمية الإعلام السعودية، بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا", معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي التوليدي".
ويأتي بوصفه إحدى فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي سيقام خلال الفترة 19 - 21 فبراير 2025 بمدينة الرياض.
بما يسهم في تطوير المشهد الإعلامي السعودي وتعزيز تنافسيته عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبدأ المعسكر في استقبال الراغبين في التسجيل عبر موقع أكاديمية الإعلام السعودية sma.edu.sa ويستمر ذلك حتى 18 فبراير 2025.
ويستهدف تعريف الطلاب، والإعلاميين، وصناع المحتوى بأهم تطبيقات هذه التقنية، ودورها في تحسين جودة المحتوى ورفع كفاءة الإنتاج الإعلامي عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويعكس التعاون بين أكاديمية الإعلام السعودية و" سدايا" التوجه الإستراتيجي المشترك نحو الرغبة في تطوير الإعلام في المملكة من خلال تبني أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
وكذلك تعزيز جودة المحتوى الإعلامي، وفق أعلى المعايير العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويأتي بوصفه إحدى فعاليات المنتدى السعودي للإعلام الذي سيقام خلال الفترة 19 - 21 فبراير 2025 بمدينة الرياض.
التسجيل في معسكر "مستقبل الإعلام في الذكاء الاصطناعي"ويستهدف المعسكر تنمية مهارات الإعلاميين والمتخصصين في صناعة المحتوى، وتمكينهم من استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في إنتاج المحتوى الإعلامي بطرق مبتكرة وفعالة.
بما يسهم في تطوير المشهد الإعلامي السعودي وتعزيز تنافسيته عالميًا، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.
وبدأ المعسكر في استقبال الراغبين في التسجيل عبر موقع أكاديمية الإعلام السعودية sma.edu.sa ويستمر ذلك حتى 18 فبراير 2025.
المؤتمر السعودي للإعلاموتنطلق فعالياته بالتزامن مع أعمال المؤتمر السعودي للإعلام، فيما تركز أنشطة المعسكر على رفع الوعي بقوة الذكاء الاصطناعي التوليدي وإسهاماته في تطوير الأدوات الإعلامية.
ويستهدف تعريف الطلاب، والإعلاميين، وصناع المحتوى بأهم تطبيقات هذه التقنية، ودورها في تحسين جودة المحتوى ورفع كفاءة الإنتاج الإعلامي عبر أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي.
ويعكس التعاون بين أكاديمية الإعلام السعودية و" سدايا" التوجه الإستراتيجي المشترك نحو الرغبة في تطوير الإعلام في المملكة من خلال تبني أحدث تقنيات البيانات والذكاء الاصطناعي.
وكذلك تعزيز جودة المحتوى الإعلامي، وفق أعلى المعايير العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.