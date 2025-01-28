أعلن الديوان الملكي وفاة الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود، وسيصلى عليه يوم غد الأربعاء بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

وكان الأمير محمد بن فهد أميرا للمنطقة الشرقية لنحو ثلاثة عقود.