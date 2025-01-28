الترخيص لأول مصنع لتطوير البرمجيات الطبية

أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن منح أول ترخيص لمصنع مختص بتطوير البرمجيات والتطبيقات الطبية في المملكة، وذلك ضمن نتائج مبادرة ترخيص مطوري البرامج الطبية في مجال الصحة الرقمية، التي أطلقتها خلال ملتقى الصحة العالمي 2024.

وقد طور المصنع جهازًا طبيًا مبتكرًا يعتمد على تشخيص أعراض القدم السكري في مراحلها المبكرة باستخدام تقنية التصوير الحراري، وتحليل الصور عبر برمجيات متطورة. واجتاز الجهاز جميع الدراسات السريرية اللازمة التي اعتمدتها الهيئة.

وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بدعم تطوير صناعة الأجهزة الطبية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ومواكبة كل التطورات التقنية في مختلف مجالات عملها، تشجيعًا للابتكار والمبتكرين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية المتقدمة.