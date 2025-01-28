الترخيص لأول مصنع لتطوير البرمجيات الطبية

وقد طور المصنع جهازًا طبيًا مبتكرًا يعتمد على تشخيص أعراض القدم السكري في مراحلها المبكرة باستخدام تقنية التصوير الحراري، وتحليل الصور عبر برمجيات متطورة. واجتاز الجهاز جميع الدراسات السريرية اللازمة التي اعتمدتها الهيئة.
وأكدت الهيئة أن هذه الخطوة تعكس التزامها بدعم تطوير صناعة الأجهزة الطبية بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، ومواكبة كل التطورات التقنية في مختلف مجالات عملها، تشجيعًا للابتكار والمبتكرين في مجال الأجهزة والمستلزمات الطبية المتقدمة.
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