تحسين كفاءة العمليات في المجال البيئي

بحث مسؤولو مكاتب البيئة بمنطقة الجوف، خلال اجتماع لهم أمس برئاسة مدير فرع وزارة البيئة بالمنطقة المهندس عبدالعزيز الرجيعي، أبرز القضايا المتعلقة بقطاعات البيئة والمياه والزراعة، ومنها التحديات التي تواجه العمل الميداني، والحلول الممكنة لتعزيز جودة الخدمات المقدمة، واستعراض الخطط المستقبلية لتحسين كفاءة العمليات ودعم الاستدامة في القطاعات الثلاثة بما يتماشى مع أهداف الوزارة ورؤية المملكة 2030. وأكد الرجيعي أهمية التعاون الفعال لتحقيق الأهداف المرجوة في قطاع البيئة بمنطقة الجوف.



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