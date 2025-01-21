"سدايا": مبادرات "الإذاعة والتلفزيون" عززت الوعي بالذكاء الاصطناعي

"#الحارثي": الإعلام اليوم يؤدي دورًا محوريًا في تشكيل الرأي العام، ونقل الحقائق، وبناء جسور التواصل بين الشعوب#اليوم | #هيئة_الإذاعة_والتلفزيون | @SBAgovSA | @mfalharthi



للمزيد: https://t.co/yLTmMmB3HN pic.twitter.com/JcKRhyrqLt