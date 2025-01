شكرا لقرائتكم خبر عن "سدايا": مبادرات "الإذاعة والتلفزيون" عززت الوعي بالذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

هاكاثون "إنجاز"

الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - كُرمت هيئة الإذاعة والتلفزيون من الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" تقديرًا لإسهاماتها الفاعلة في تنظيم هاكاثون "إنجاز"، الهادف إلى تعزيز الإنتاجية في القطاعين الحكومي والخاص من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.وجاء التكريم احتفاء بدور الهيئة في الإشراف على هذا الحدث الوطني، الذي يعكس التزام المملكة بتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات خلال الحفل الختامي.وأشاد رئيس الهيئة السعودية للذكاء الاصطناعي "سدايا" عبدالله شرف الغامدي، بالجهود المبذولة من قبل هيئة الإذاعة والتلفزيون والجهات المشاركة في تنظيم هاكاثون "إنجاز"، مؤكدًا أن المبادرات أسهمت في تعزيز الوعي بأهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المحوري في دعم التنمية الوطنية. للمزيد: This is a Twitter Status This is a Twitter Status— صحيفة اليوم (@alyaum)وعبر رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي، عن فخره بمشاركة الهيئة في الحدث، مشيرًا إلى أن الهيئة تولي اهتمامًا كبيرًا بمجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال تبني العديد من المبادرات التي تتماشى مع رؤية المملكة 2030.وبين أن الهيئة كانت من أوائل الجهات الإعلامية التي استثمرت في الذكاء الاصطناعي، بدءًا من تأسيس إدارة متخصصة في هذا المجال وصولًا إلى تطوير شراكات إستراتيجية لدعم الحلول التقنية الحديثة.وأشار إلى أن الهيئة تعمل على تطوير مهارات منسوبيها عبر برامج تدريبية متخصصة في الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى إطلاق مبادرات مبتكرة مثل: إطلاق المنتدى السعودي للإعلام، الذي تنظمه الهيئة مبادرة الابتكار الإعلامي، الذي يسهم في تسخير الذكاء الاصطناعي التوليدي لخدمة القطاع الإعلامي.يذكر أن مشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون في تنظيم هاكاثون "إنجاز" تأتي ضمن تعاون مشترك مع 9 جهات حكومية، هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا)، وهيئة الحكومة الرقمية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالإضافة إلى البرنامج الوطني لتنمية تقنية المعلومات وعدد من الوزارات الأخرى المعنية.