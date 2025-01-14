شكرا لمتابعة خبر عن منع التسويق لمنتجات التبغ والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قررت وزارة البلديات والإسكان، منع التسويق المباشر وغير المباشر لمنتجات التبغ وما في حكمها، وتعزيز التزام المستثمرين والمستهلكين بالأنظمة واللوائح القائمة ذات الصلة، وذلك ضمن اشتراطات محلات بيع التبغ 2025 والتي تهدف إلى تعزيز الصحة العامة وحماية غير المدخنين والأطفال.

وأكدت الاشتراطات أن يكون بيع السجائر في عبوة مغلقة، ويمنع البيع بالحبة، ويمنع تخفيض سعر التبغ أو أي من مشتقاته أو تقديمه من ضمن العروض الترويجية بشكل مجاني كهدايا أو جوائز أو على شكل عينات.

ويمنع استيراد أو بيع أو تقديم أي منتج يحمل دعاية للتبغ ومشتقاته، كما يمنع البيع بالتجزئة بالكيلو أو الجزء منه لمنتجات التبغ ويكون البيع وفق الأوزان والأحجام المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء.

واشترطت أن تكون جميع منتجات التبغ ومشتقاته مطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة من الهيئة العامة للغذاء والدواء، وعدم حيازة أو عرض سلع مجهولة المصدر أو متضمنة معلومات مضللة، وأن يكون موضحاً على جميع عبوات التبغ الكبيرة منها أو الصغيرة وعلب أي منتجات يدخل التبغ أو شيء من مشتقاته في تكوينها، البيانات الايضاحية والتحذيرية المطابقة للمواصفات القياسية المعمول بها من الهيئة العامة للغذاء والدواء.