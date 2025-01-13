انت الان تتابع "هواوي" تكشف أول مرة عن أيقونتها الجديدة القابلة للطي باحتفالية عالمية في دبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في: 13 يناير 2025, 9:38 صباحاً

كشفت شركة "هواوي" الصينية الرائدة عن أيقونتها الجديدة القابلة للطي، لأول مرة في العالم، خلال احتفاليتها التي أقامتها في دبي تحت عنوان Unfold the Classic. وأشارت التقارير إلى أن "هواوي" كشفت في احتفاليتها جملة من الأجهزة تبشّر بعصر تميُّزٍ رائدٍ في مجال من الهواتف القابلة للطي. وكشفت "هواوي" في احتفاليتها عن هاتفها القابل للطي الأحدث "هواوي ميت إكس 6" إضافة إلى إصدارٍ جديدٍ ضمن سلسلة هواتف "نوفا 13"، وسماعات "فري بودز برو 4"، ولوحي "هواوي ميت باد 11.5". ولكن نجم الحفل كان هاتف "هواوي ميت إكس 6" الذي وصفته الشركة بأنه أكثر هواتفها تكاملاً وتطوراً، حيث يوفّر ترقيات كبيرة للشاشة والكاميرا والمتانة وتجربة المستخدم. ويأخذ تصميم كاميرا الهاتف الذي يتخذ شكل Space-Age إلهامه من مدارات الكواكب، مما يرمز إلى الإمكانات اللانهائية للمستقبل. وتمّت تسمية إصدار الهاتف باسم "نيبولا جراي" بسبب نسيجه السديمي الناعم عند اللمس، الذي تمّ تصنيعه عبر معيارية 3 نانومترات، باستخدام مادة مبتكرة أُطلق عليها "فيجان فايبر"، والمتوافر باللونين الأحمر والأسود. ويوفّر تصميم الهاتف قفزة هائلة فيما يتعلق بتبريد الجهاز ومتانته، بحسبما أعلنت "هواوي". ويتميّز كذلك نظام الكاميرا بالهاتف مع 1.5 مليون قناة طيفية، وكاميرا أخرى بتقنية "ألترا أبرترو" بدقة 50 ميجابيكسل، وكاميرا زاوية عريضة للغاية بدقة 40 ميجابيكسل، وكاميرا ميكرو مقرّبة بدقة 48 ميجابيكسل. ويتيح هاتف "ميت إكس 6" إمكانية التصوير الفوتوغرافي القابل للطي. ويقدّم الهاتف ميزة "لايف مالتي تاسك"، وهي طريقة جديدة لتنفيذ المهام المتعدّدة بكفاءة، حيث يمكن بفضل هذه الميزة للمستخدمين تشغيل ثلاثة تطبيقات في وقتٍ واحدٍ مع فتح الشاشة في عرضٍ موسع.

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