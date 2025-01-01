شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم بجدة لترويجهم المخدرات والان نبدء بالتفاصيل

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الدمام - شريف احمد - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على (4) مخالفين لنظام أمن الحدود ومقيم من الجنسية الإثيوبية بمحافظة جدة؛ لترويجهم مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.