شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق 26 نموذج استرشادي مجاني لعقود خدمات بلدية وإسكانية والان نبدء بالتفاصيل

أهداف العقود

أبرز النماذج

الدمام - شريف احمد - أطلقت وزارة البلديات والإسكان 26 نموذجًا استرشاديًا لعقود خدمات بلدية وإسكانية لضمان حقوق الأطراف المتعاقدة، بهدف تنظيم العلاقة بين مقدم الخدمة والمستفيد، داعية إلى المبادرة بالاطلاع على تلك العقود للاستفادة منها.وأوضحت أن أهداف العقود النموذجية تتمثل في حفظ حقوق والتزامات مقدمي الخدمات المستفيدين، وزيادة تأثير العدالة الوقائية والحد من تعثر المشاريع نتيجة الخلافات التعاقدية، وتسهيل عملية التعاقد لضمان الأعمال حسب أفضل الممارسات العالمية.وتستهدف العقود الحد من النزاعات القضائية الناتجة عن ضبابية في بعض العقود المستخدمة بين الأطراف المتعاقدة، والمساهمة في تنظيم العلاقة التعاقدية بين الأطراف في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وحددت الوزارة أبرز 6 نماذج للعقود حيث تتضمن، أبرز نماذج العقود النموذجية، وعقد إصدار رخصة إنشائية من خلال مكتب هندسي، وعقد الإشراف على إصدار رخصة إنشائية من خلال مكتب هندسي.وتشمل أيضًا عقد إصدار رخصة تجارية من خلال مكتب هندسي، وعقد تصميم وتركيب لوحة تجارية مع منشأة متخصصة، وعقد الإشراف على الحفريات مع مكتب هندسي، وعقد إصدار رخصة سكن جماعي للأفراد.وتتميز العقود النموذجية بأنها مجانية احترافية وسهلة الاستخدام، وتتم وفق معايير عالمية.