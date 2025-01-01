شكرا لقرائتكم خبر عن المدينة المنورة.. إحباط تهريب 12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر والان نبدء بالتفاصيل

مخالفة رعي بمحمية الملك عبدالعزيز الملكية

الإبلاغ عن المخالفات

الدمام - شريف احمد - أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قوة مراكز بدر بمنطقة المدينة المنورة تهريب (12) كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وتسليم المضبوطات لجهة الاختصاص.وتمكنت الدوريات في قطاع الدائر بمنطقة جازان من القبض على (10) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (150) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.كما قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (75) كيلوجرمًا من نبات القات.وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مواطنًا مخالفًا لنظام البيئة، لارتكابه مخالفة رعي (20) متنًا من الإبل في مواقع محظور الرعي فيها في محمية الملك عبدالعزيز الملكية، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وأكدت القوات أن عقوبة رعي الإبل غرامة (500) ريال لكل متن.كما ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا مخالفًا لنظام البيئة من الجنسية اليمنية، لاستغلاله الرواسب في منطقة المدينة المنورة، وتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه.وأوضحت القوات أنه تم ضبط معدة تستخدم في تكسير ونقل الصخور.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات أو أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، مؤكدة أنها ستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.