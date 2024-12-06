شكرا لقرائتكم خبر عن فريق التطوع بـ"كوب 16".. أرقام قياسية على مستوى الأمم المتحدة والان نبدء بالتفاصيل

فريق التطوع السعودي

اليوم العالمي للتطوع

الدمام - شريف احمد - شارك أكثر من 800 متطوع في مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) الذي يعقد حاليًا بالرياض، مسجلين أكثر من 10,000 ساعة تطوعية.وأوضح مدير التطوع في مؤتمر الأطراف السادس عشر (COP16) بالرياض عثمان محمد بن هاشم, أن من بين المتطوعين 70 من ذوي الإعاقة، ومتحدثين بأكثر من 20 لغة مبينًا أن فريق التطوع السعودي المشارك في الحدث البيئي العالمي حقق إنجازات قياسية تزامنت مع الذكرى السنوية لليوم العالمي للتطوع.وأكد أن هذا الجهد أسفر عن تحقيق رقم قياسي جديد في برنامج متطوعي الأمم المتحدة، بتقديم أكثر من 1000 متطوع سعودي للمشاركة في تنظيم (COP16) ما يعد سابقة دولية تعكس شغف المجتمع السعودي بالتطوع.وأفاد بن هاشم أن مهام المتطوعين شملت الإرشاد، التوجيه، الترجمة، إدارة الحشود، وتيسير تجربة الزوار والمشاركين، مؤكدًا نقل خبرات التطوع السعودي إلى الساحة الدولية من خلال تسجيل المتطوعين في منصة الأمم المتحدة للمتطوعين، ما يتيح لهم فرصة المشاركة في الأعمال التطوعية حول العالم.يذكر أن اليوم العالمي للتطوع يوافق 5 ديسمبر من كل عام وتشارك المملكة العالم بهذا اليوم بهدف ترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتحفيز البذل والعطاء لما له من آثار إيجابية على الفرد والمجتمع.