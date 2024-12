شكرا لقرائتكم خبر تركي آل الشيخ يطلق الإعلان التشويقي لمواجهة أوزيكوفيوري في موسم الرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئةالعامة للترفيه (GEA)، اليوم الإعلان التشويقي الجديد للمواجهة المرتقبة بينالملاكمين الأوكراني أوليكساندر أوزيك والبريطاني تايسون فيوري، تحت عنوان“Reignited”، والتي ستقام يوم السبت 21 ديسمبر في "المملكة أرينا"، ضمن فعاليات موسم الرياض 2024.

ويحمل الإعلان الجديد اسم “The Obsession” (الهوس)، ويقدم مشاهدسينمائية دعائية ممزوجة بروح الفكاهة، مستوحاة من النزال الأول بين البطلينفي مايو الماضي، حين تُوج أوزيك بأول لقب موحد للوزن الثقيل في القرنالحادي والعشرين. ومع اقتراب موعد النزال الثاني، يترقب عشاق الملاكمة حولالعالم هذا اللقاء بحماس كبير.

ويتناول الإعلان فكرة “الهوس” الذي يربط الملاكمين، حيث يُظهر فيوري يتخيلأوزيك في كل مكان، حتى بين أفراد عائلته، بينما يرى أوزيك فيوري فيتفاصيل يومه، بما في ذلك على “السجق”، في إشارة طريفة لتعليقات فيوريالمتكررة. الإعلان تم تصويره على أنغام أغنية “Can’t Get You Out of MyHead” للمغنية كايلي مينوغ.

الإعلان من إنتاج BigTime Creative Shop، التي حصدت مؤخرًا لقبأسرع وكالة إعلانية نموًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2024 ضمن جوائز MENA Effie، وأُخرج بواسطة فريق Megaforce الفرنسيالحائز على جوائز، بالتعاون مع شركة Riff Raff Films.