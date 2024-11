شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع المدني يرفع الإنذار الأحمر من أمطار غزيرة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الدفاع المدني من هطول أمطار غزيرة بعدة مناطق بالمملكة، تشمل الشرقية والرياض ومكة المكرمة والقصيم.

ورفع الدفاع المدني مستوى الإنذار إلى اللون الأحمر، وطالب بأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات والابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسدود. ولمتابعة الحالة عبر الرابط:This is a Twitter Status This is a Twitter Status— الدفاع المدني السعودي (@SaudiDCD) https://twitter.com/SaudiDCD/status/1861335788459331892?ref_src=twsrc%5Etfw