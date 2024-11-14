شكرا لقرائتكم خبر عن 1600 لعبة جديدة تُهيئها أمانة الطائف للأطفال في الحدائق والمنتزهات الجبلية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - جهّزت أمانة الطائف أكثر من 1600 لعبة للأطفال في الحدائق والمنتزهات العامة والجبلية، استعداداً لاستقبال العائلات والزوار خلال إجازة الفصل الدراسي الأول.

وتهدف هذه الجهود إلى توفير بيئة ترفيهية آمنة وممتعة للأطفال في مختلف المواقع الطبيعية والسياحية بالمحافظة.



وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرات الأمانة لتعزيز جاذبية المحافظة كوجهة سياحية مثالية، خصوصاً مع توافد آلاف الزوار للاستمتاع بالأجواء المعتدلة التي تشهدها الطائف خلال هذه الفترة.



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أحدث المعايير



وتضمنت التجهيزات تصميم الألعاب وفق أحدث المعايير الفنية والهندسية لتناسب جميع الأعمار وتتحمل مختلف الظروف المناخية.

وتكاملت جهود أمانة الطائف مع القطاع الخاص لتجهيز المرافق السياحية والخدمية، مما يُسهم في تحسين تجربة الزوار.

كما دعمت الحدائق بألعاب جديدة وأماكن جلوس مظللة، بالإضافة إلى المرافق الخدمية المتنوعة مثل دورات المياه والمسطحات الخضراء وملاعب الرياضة، مما يعزز من مؤشرات جودة الحياة وأنسنة المدن، انسجاماً مع رؤية المملكة 2030.



صيانة دورية



تعمل فرق الصيانة الدورية على متابعة كافة المرافق، مع التركيز على صيانة ألعاب الأطفال وضمان سلامتها.

وتم دعم المواقع بمجموعة جديدة من الألعاب لضمان استمرارية الاستخدام وتوفير تجربة ترفيهية مميزة تلبي تطلعات الزوار، خاصة أن الطائف تُعد من أبرز مدن السياحة المحلية والعربية التي تشهد إقبالاً سياحياً على مدار العام.