شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يصل إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا والان نبدء بالتفاصيل



يأتي ذلك للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة تطوير مشروع العلا

كما سيلتقي سموه في باريس، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا جان نويل بارو على غداء عمل. الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم.يأتي ذلك للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة السعودية الفرنسية لتطوير مشروع العلا.كما سيلتقي سموه في باريس، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا جان نويل بارو على غداء عمل.