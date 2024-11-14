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وزير الخارجية يصل إلى فرنسا للمشاركة في اجتماع تطوير مشروع العلا

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واس - باريس  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - وصل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، إلى العاصمة الفرنسية باريس، اليوم.
يأتي ذلك للمشاركة في الاجتماع الثاني للجنة الفرنسية لتطوير مشروع العلا.

تطوير مشروع العلا


كما سيلتقي سموه في باريس، بوزير أوروبا والشؤون الخارجية في جمهورية فرنسا جان نويل بارو على غداء عمل.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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