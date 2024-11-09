شكرا لقرائتكم خبر عن بدء أعمال السفلتة في أكثر من 45 مخططًا جديدًا للطرق بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

مشروعات الطرق في الرياض

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3.5 ملايين متر مربع

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة الرياض أعمال السفلتة لأكثر من 45 مخططًا جديدًا، بإضافة طرق وشوارع ضمن نطاقات مختلفة في مدينة الرياض.وتهدف هذه المبادرة إلى تحسين البنية التحتية، وتوفير طرق آمنة للسكان، وتعزيز نمو المدينة، والتكيف مع التوسع العمراني والجغرافي.كما تسعى الأمانة إلى تبني نمط تطوير متقدم يستهدف الخطط المستقبلية للمدينة وتلبية التطلعات.وتبلغ عدد المخططات المستهدفة ضمن مبادرات الأمانة اكثر من 45 مخططًا.بينما تتجاوز أطوال الشوارع الجديدة 160 ألف متر طولي، بمساحة إجمالية للشوارع تبلغ 3.5 ملايين متر مربع، ما يعادل مساحة 500 ملعب كرة قدم.وتأتي هذه الجهود في إطار إستراتيجية الأمانة لتعزيز نمو وتطوير المدينة، تلبية التطلعات، تحسين التنقل في المدينة، وتقديم خدمات متقدمة للسكان والزوار، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030 لتكون الرياض مدينة عامرة ومزدهرة.