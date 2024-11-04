شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة وجريان السيول والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، على مناطق المملكة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة وحائل والحدود الشمالية.

في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة والقصيم، تمتد إلى الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كما لا تزال الفرصة مهيأة لتكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق، كذلك على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية. البحر الأحمر الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كم/ساعة على الجزء الأوسط، وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة، تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومن متر إلى مترين على الجزء الأوسط يصل إلى أعلى من مترين، مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والجنوبي، ومتوسط الموج على الجزء الأوسط، يصل إلى مائج مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي. الخليج العربي الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وتكون غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر إلى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.