شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية يؤكد موقف المملكة من البداية بوقف إطلاق النار في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فيما يتعلق بقضية غزة، قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال فعاليات النسخة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار: "كنا أبعد ما يكون عن الغموض، فطالبنا بوقف إطلاق النار من البداية وكنا واضحين جدًا، فيما يتعلق بأحداث السابع من أكتوبر المرعبة، ورأينا هجوم الاحتلال على غزة الذي أدى لكوارث إنسانية".

وتابع: "هذا لم يؤثر فقط على المدنيين في غزة وأعداد الوفيات الكبيرة، إنما يضع علامة استفهام كبيرة أمام الأنظمة والحوكمة الدولية، وشرعية القانون الدولي وقانون الإنسانية الدولي، وقابلية تطبيقها بطرق لم تكن واضحة" مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار تركز النسخة الثامنة للمؤتمر على إستراتيجيات جديدة لمواجهة ومعالجة التحديات العالمية، ودور إفريقيا في الاقتصاد العالمي، وتعزيز دور المرأة في المناصب القيادية والهياكل الداخلية والجوانب العملية للاستثمارات.

