أمطار بعدد من المناطق وضباب على أجزاء من الشرقية ومرتفعات عسير

في حين تتهيأ الفرصة لتكون السحب الرعدية الممطرة على أجزاء من منطقة الباحة ومرتفعات مكة المكرمة كذلك الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية (صحراء الربع الخالي).
كما يستمر التوقع بتكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية ومرتفعات منطقة عسير.
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