انطلاق ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة

ينطلق اليوم ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي في نسخته الثالثة، بعنوان "التحول نحو تقنيات المستقبل" بحضور عدد من الممارسين والمسؤولين وقادة الأعمال والقطاع غير الربحي والشركاء, وذلك في فندق فيرمونت البوابة الاقتصادية بالرياض.

ويستهدف الملتقى في نسخته الثالثة مناقشة تطبيقات تقنيات المستقبل لخدمة الأهداف الخيرية والمجتمعية، ومدى قدرة القطاع غير الربحي على مواجهة التغيرات الاقتصادية والمجتمعية التي يمكن أن يتسبب بها هذا التحول، إضافة إلى تقاطعات العمل غير الربحي مع الاقتصاد الرقمي نحو تحقيق معادلة النمو الاقتصادي والازدهار المجتمعي.

كما سيتضمن الملتقى أربع جلسات حوارية يشارك فيها نخبة من صناع القرار والممارسين في القطاع غير الربحي، إضافة إلى الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب معرض مصاحب يشارك فيه 23 جهة عارضة يتناول عمق قصص التحول الرقمي في القطاع والجهات والخدمات المساندة.

يذكر أن ملتقى مستقبل القطاع غير الربحي مبادرة سنوية تقدمها كبرى المنظمات غير الربحية في المملكة، تهدف إلى رفع الوعي وتقديم أحدث التقنيات والممارسات لدى المنظمات والعاملين في القطاع غير الربحي.