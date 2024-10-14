السعودية | مدارس «مسك» تحصل على ذهبية شهادة «LEED»

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

حصلت مدارس مسك التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان غير الربحية «مسك»، على المستوى الذهبي من شهادة الريادة في الطاقة والتصميم البيئي «LEED»؛ وذلك لامتثالها لمعايير البناء المُستدام المعترف بها عالمياً والتزامها بالممارسات المستدامة الرائدة.

وتُعد مدارس مسك الواقعة في مدينة محمد بن سلمان غير الربحية «مدينة مسك»، مركزاً للتميز التعليمي في المملكة لتأهيل أجيال المستقبل، ونجحت في تطبيق مبادئ البناء الأخضر في تصميم وبناء وتشغيل المباني، إذ اعتمدت إستراتيجيات التصميم المتطورة بما في ذلك التهوية الطبيعية والإضاءة، وتتميز بحرم مدرسي وفق أعلى المعايير العالمية.

ويعد منح مدارس مسك، شهادة ليد الذهبية، بمثابة شهادة على نجاحها في الالتزام بنهج الاستدامة بِدءاً من التصوّر الأولي وحتى التسليم، إذ تتميز بموقعها الإستراتيجي وأراضٍ متعددة الاستخدامات مزودة بشبكة نقل حديثة، إضافة إلى التزامها بالاستخدام الأمثل للموارد في العمليات اليومية، والتركيز على جودة الهواء في الداخل، مما يوفر تجربة تعليمية فريدة تعطي الأولوية للمواد منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وبيّن الرئيس التنفيذي لمدينة مسك ديفيد هنري، أن مدارس مسك، نجحت في مواكبة التطورات البيئية في البناء حيث حصلت على شهادة «LEED» الذهبية وذلك في إطار التزامها وريادتها في التعليم والقيادة، مما يُثبِت اهتمام المدارس بتزويد الطلبة والمنسوبين بنظام بيئي مُستدام ومرِن يُمكِّنهم من التطور والازدهار، مُضيفاً: «وبدخول مدارس مسك عامها الثاني من التشغيل بدأنا ملاحظة ثمار تبنِّينا لهذه المعايير في مرحلة تصميم المدارس في 2020».

من جانبه، قال المدير العام لمدارس مسك، الدكتور ستيفن سومر: «إن هذا الانجاز يُجسد التزام مدينة مسك بدعم الاستدامة والممارسات البيئية، ويعكس جهود المدينة في تطوير مجتمع يعزز التفوق الأكاديمي ويضع الممارسات المستدامة في مقدمة أولوياته».

مجتمع صديق للمشاة

حصول مدارس مسك على شهادة «LEED» الذهبية، يُمثل إنجازاً رئيساً في إستراتيجية الشهادات البيئية لمدينة مسك، ومُحققاً لرؤيتها في أن تصبح وجهة حضرية تمتاز بتطبيق أعلى معايير الجودة من خلال دمج الممارسات المستدامة والحضرية في مخططها وتوفير مجتمع صديق للمشاة، وتطبيق تصاميم مبتكرة، وتوفير بيئة صحية، مع التركيز على التقنيات الذكية، والحفاظ على الطاقة والمياه، والمساحات الخضراء، ودعم التنقل المستدام، وتظل مدينة مسك تضمن المضي في إنشاء وتطوير مشاريعها مع مراعاة التأثير البيئي وتوفير مرافق العمل والتعليم والعيش والترفيه في بيئة مستدامة تدعم صحة ورفاهية المقيمين والزوار.

كما أن شهادة «LEED»، هي الإنجاز الثاني لمدارس مسك، إذ نجحت المدارس في العام الماضي في الحصول على المستوى الذهبي من شهادة «WELL» الممنوحة من قبل المعهد الدولي للبناء، ويؤكد هذا الإنجاز التزام مدينة مسك بتقديم مدينة صحية ومُستدامة ومتكاملة.

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