شكرا لمتابعة خبر عن الوزراء يمدد العمل بمرسوم تسوية النزاعات العمالية وديًا لمدة عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - قرر مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، تمديد العمل لمدة عام بمرسوم تسوية النزاعات العمالية وديًا .

ووفق قرار مجلس الوزراء، ‏يتم تمديد العمل لمدة (سنة) من تاريخ 20 / 2 / 1446هـ بما ورد في الفقرة (أ) من البند (أولاً) من المرسوم الملكي رقم ( م / 14) وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ، المتضمنة أنه (يجب في الدعوى العمالية، أن يسبق رفعها أمام المحكمة العمالية، التقدم إلى مكتب العمل ليتخذ الإجراءات اللازمة لتسوية النزاع وديًا.

ويأتي ذلك خلال جلسة المجلس التي رأسها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- .

وفي سياق متصل؛ عدّ مجلس الوزراء، فوز المملكة باستضافة المؤتمر السنوي للرابطة الدولية للمدعين العامين لعام 2026م؛ تأكيداً على مكانتها الرائدة وحضورها الفاعل عالمياً، ودورها المحوري في تعزيز العدالة وترسيخ مبدأ التواصل القضائي الدولي.