شكرا لقرائتكم خبر عن نيابة عن ولي العهد.. وزير الخارجية يشارك في قمة حوار التعاون الآسيوي والان نبدء بالتفاصيل



كما سيشارك وزير الخارجية، خلال زيارته لدولة قطر الشقيقة، في عدد من الاجتماعات، منها الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.

الدمام - شريف احمد - نيابةً عن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله -، يُشارك صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في القمة الثالثة لحوار التعاون الآسيوي، التي تُعقد في العاصمة القطرية الدوحة غدًا الخميس.كما سيشارك وزير الخارجية، خلال زيارته لدولة قطر الشقيقة، في عدد من الاجتماعات، منها الاجتماع الاستثنائي الخامس والأربعين للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، لبحث آخر مستجدات الأوضاع في المنطقة.