شكرا لقرائتكم خبر عن الأماكن والمواعيد.. أتربة مثارة على أجزاء من الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد من أتربة مثارة على أجزاء من منطقة الرياض اليوم الثلاثاء، تبدأ الساعة 8 صباحًا، وتستمر حتى الساعة 7 مساء .

ويشمل التنبيه الزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والدوادمي والرين والقويعية وعفيف والحريق والخرج والدلم والمزاحمية وحوطة بني تميم والدرعية والعاصمة الرياض وثادق وحريملاء ورماح وضرما ومرات.

مع رياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات .