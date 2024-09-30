شكرا لقرائتكم خبر عن تحذير أمني من طلبات مجهولة لتحديث البيانات البنكية.. إليك طريقة الإبلاغ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذر الأمن العام المواطنين من الرسائل أو الاتصالات الواردة بغرض طلب تحديث بياناتهم البنكية.

تحت عنوان "الوقاية أمان" جاء على الحساب الرسمي للأمن العام على منصة إكس: "احذر من الرسائل أو الاتصالات الواردة إليك بغرض طلب تحديث بياناتك البنكية".

الإبلاغ عن جرائم المعلوماتية



- مراجعة أقرب مركز شرطة.

- عبر تطبيق "كلنا أمن".

وحدد الأمن العام طريقتين للإبلاغ عن جرائم المعلوماتية: