شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل: استشهاد جنديين خلال إخماد حريق بسوق جدة الدولي في حي الروضة والان نبدء بالتفاصيل

حريق سوق جدة الدولي

موقع استراتيجي

الدمام - شريف احمد - بعد أن رصدت "اليوم" الحريق الذي اندلع في سوق جدة الدولي واستمر لأكثر من 12 ساعة، نجحت فرق الدفاع المدني المكونة من 20 فرقة إطفاء في إخماده.وكانت تصاعدت أدخنته في سماء جدة، صباح يوم الأحد، وأسفر عن استشهاد اثنين من أفراد المديرية العامة للدفاع المدني، وهما الجندي أول/ أكرم جمعة الجهني والجندي/ عبدالله مناحي السبيعي، - رحمهما الله.ويعد السوق واحدًا من أهم وأقدم المعالم التجارية في مدينة جدة إذ يجذب العديد من الزوار سواء من داخل المملكة أو من خارجها.وتأسس السوق بهدف توفير تجربة تسوق شاملة ومتكاملة تجمع بين المنتجات المحلية والعالمية، ويتميز بتنوعه الكبير في المنتجات والبضائع، مما يجعله وجهة مثالية للعائلات والأفراد على حد سواء، حيث يقع سوق جدة الدولي في قلب مدينة جدة.كما يعد الموقع الاستراتيجي للسوق ميزة إضافية، حيث يمكن الوصول إليه بسهولة من معظم مناطق المدينة، وهو ما يجعله وجهة رئيسية للمتسوقين.ويتميز سوق جدة الدولي بتنوع الأنشطة التجارية، حيث يضم مجموعة واسعة من متاجر الأزياء ومحلات الذهب والمجوهرات ومجموعة من محال الأدوات المنزلية والكهربائية ومتاجر الإلكترونيات بالإضافة إلى مجموعة من المطاعم والمقاهي.